На Вовчанському напрямку росіяни зазнали втрат. ЗСУ знищили САУ та боєкомплекти

Ситуація на фронті

За інформацією Генштабу, вчора противник здійснив 91 авіаудар по позиціях українських підрозділів та населених пунктах, скинувши 148 керованих бомб.

Окрім того, ворог здійснив майже 6700 обстрілів, серед яких 186 - з реактивних систем залпового вогню, а також використав 2576 дронів-камікадзе для ураження цілей.

На Харківському напрямку наші війська успішно відбили шість атак ворога в районі Вовчанська.