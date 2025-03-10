На Вовчанському напрямку росіяни зазнали втрат. ЗСУ знищили САУ та боєкомплекти

Оператори FPV-дронів знищили самохідну артилерійську установку та склади боєкомплектів ворога. Українські бійці зупинили просування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".
Оператори FPV-дронів, важких бомберів "Vampire" та розвідувальних БПЛА "Mavic" з бригади "Форпост" протягом минулого тижня знищили кілька важливих об'єктів противника на Харківщині.
Серед знищеної техніки - самохідна артилерійська установка, кілька автомобілів та ворожі польові склади з боєкомплектами.
Попри постійні спроби противника активізувати наступальні дії в районі Вовчанська, використовуючи значну кількість техніки та сил, систематична та ефективна робота наших військових зупиняє будь-які намагання просування ворога.
Дії бригади "Форпост" суттєво послабили можливості ворога, зупинивши його атаки та значно зменшивши бойові втрати противника.
За інформацією Генштабу, вчора противник здійснив 91 авіаудар по позиціях українських підрозділів та населених пунктах, скинувши 148 керованих бомб.
Окрім того, ворог здійснив майже 6700 обстрілів, серед яких 186 - з реактивних систем залпового вогню, а також використав 2576 дронів-камікадзе для ураження цілей.
На Харківському напрямку наші війська успішно відбили шість атак ворога в районі Вовчанська.