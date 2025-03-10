На Волчанском направлении россияне понесли потери. ВСУ уничтожили САУ и боекомплекты

Ситуация на фронте

По информации Генштаба, вчера противник совершил 91 авиаудар по позициям украинских подразделений и населенным пунктам, сбросив 148 управляемых бомб.

Кроме того, враг совершил почти 6700 обстрелов, среди которых 186 - из реактивных систем залпового огня, а также использовал 2576 дронов-камикадзе для поражения целей.

На Харьковском направлении наши войска успешно отбили шесть атак врага в районе Волчанска.