Вовчанська громада знаходиться під посиленими обстрілами РФ (відео)

За сьогодні російські окупанти вже випустили понад 20 КАБів по Вовчанську та навколишнім населеним пунктам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

"Вовчанська громада під посиленими ворожими обстрілами. Понад 20 КАБів було випущено по місту та навколишнім населеним пунктам. Також ворог використовує РСЗВ, артилерію, БПЛА", - наголосив Синєгубов.

За його словами від російських атак поранено 64-річного чоловіка, що проживає в селі Вовчанські Хутори. Крім того, в селі від російського обстрілу загорівся будинок.

Крім того, внаслідок обстрілів КАБами по будинках загинули два чоловіки - 50 та 48 років.

Оновлено о 18:30.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що за добу у Вовчанську задокументовано понад 30 воєнних злочинів.

"Ворог намагається поширити паніку серед населення, розповсюджує фейки. Довіряйте інформації лише з перевірених джерел", - наголосив Клименко.

Він також розповів, що силами поліції евакуйовано понад 300 осіб. Проте евакуаційні заходи ще тривають.