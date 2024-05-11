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Волчанская громада находится под усиленными обстрелами РФ (видео)

Волчанск, Суббота 11 мая 2024 18:14
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Волчанская громада находится под усиленными обстрелами РФ (видео) Фото: россияне обстреливают Волчанскую общину (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

За сегодня российские оккупанты уже выпустили более 20 КАБов по Волчанску и окружающим населенным пунктам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

"Волчанская община под усиленными вражескими обстрелами. Более 20 КАБов были выпущены по городу и окрестным населенным пунктам. Также враг использует РСЗО, артиллерию, БПЛА", - подчеркнул Синегубов.

По его словам, от российских атак ранен 64-летний мужчина, проживающий в селе Волчанские Хутора. Кроме того, в деревне от российских обстрелов загорелся дом.

Кроме того, в результате обстрелов КАБами по домам погибли два человека - 50 и 48 лет.

Обновлено в 18:30.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что за сутки в Волчанске задокументировано более 30 военных преступлений.

"Враг пытается распространить панику среди населения, распространяет фейки. Доверяйте информации только из проверенных источников", - подчеркнул Клименко.

Он также рассказал, что силами полиции эвакуированы более 300 человек. Однако эвакуационные мероприятия еще продолжаются.

Ситуация в Харьковской области

Напомним, со вчера, 10 мая, российские оккупанты усилили наступление в приграничных районах Харьковской области.

По состоянию на сегодняшний день продолжаются бои в пограничных и в так называемой "серой зоне". По последним данным,"серых зон" в Харьковской области уже две - 52,5 кв.км и 26,5 кв км.

Более подробно о ситуации и о том, что в данный момент является "серой зоной" в Харьковской области - можно узнать в материале.

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