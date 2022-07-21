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"Вот-вот выдохнутся". MI6 прогнозирует переломный момент в войне России против Украины

Фото: оперативную паузу в войне россияне возьмут через несколько недель (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Российские военные, вероятно, возьмут какую-то операционную паузу в ближайшие несколько недель. Это прекрасная возможность для украинской армии воспользоваться затишьем и нанести удар.

Об этом заявил глава британской разведки Ричард Мур, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Я думаю, что они (россияне - ред.) вот-вот выдохнутся. Я думаю, что наша оценка заключается в том, что россиянам будет все труднее поставлять рабочую силу в течение следующих нескольких недель", - сказал он.

Ричард добавил, за последние несколько недель военные эксперты заявили, что жертвы с обеих сторон становятся неприемлемыми и могут привести к замедлению конфликта.

Напомним, Россия принудительно мобилизовала на войну против Украины более 100 тысяч жителей оккупированного Донбасса четверть из них погибли.

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Война в Украине