RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Ось-ось видихнуться". MI6 прогнозує переломний момент у війні Росії проти України

Фото: глава британської розвідки Річард Мур (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Російські військові, ймовірно, візьмуть якусь операційну паузу в найближчі кілька тижнів. Це чудова нагода для української армії скористатися затишшям і завдати удару.

Про це заявив глава британської розвідки Річард Мур, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Я думаю, що вони (росіяни - ред.) ось-ось видихнуться. Я думаю, що наша оцінка полягає в тому, що росіянам буде все важче постачати робочу силу протягом наступних кількох тижнів", - сказав він.

Річард додав, за останні кілька тижнів військові експерти заявили, що жертви з обох сторін стають неприйнятними і можуть призвести до уповільнення конфлікту.

Нагадаэмо, Росія примусово мобілізувала на війну проти України понад 100 тисяч жителів окупованого Донбасу, чверть з них загинули.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні