Над востоком Черного моря формируется циклон: какие последствия

Антицилон ELFI принесет в Украину погоду с умеренными значениями температуры днем и уже довольно свежими ночами и утрами.

Однако, над востоком Черного моря образуется локальный циклон, особенно его влияние (интенсивные осадки и порывы ветра) будет ощутимо в районе Керченского пролива, и только отдельные кратковременные дожди затронут некоторые юго-восточные области Украины.

Прогноз погоды на 13 августа (facebook.com/UkrHMC)

Только в Запорожской, Донецкой, Луганской области и в Крыму будет кратковременный дождь и гроза. Ветер преимущественно северо-западный 7-12 м/с.

Температура ночью +10+15, на юге и востоке страны +16+21, днем +23+28; в Карпатах ночью +5+10, днем +17+22.