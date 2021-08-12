Над востоком Черного моря формируется циклон: какие последствия

Погода в Украине завтра будет спокойная и солнечная, но на востоке прогнозируют дожди. Над востоком Черного моря формируется циклон.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.
Антицилон ELFI принесет в Украину погоду с умеренными значениями температуры днем и уже довольно свежими ночами и утрами.
Однако, над востоком Черного моря образуется локальный циклон, особенно его влияние (интенсивные осадки и порывы ветра) будет ощутимо в районе Керченского пролива, и только отдельные кратковременные дожди затронут некоторые юго-восточные области Украины.
Только в Запорожской, Донецкой, Луганской области и в Крыму будет кратковременный дождь и гроза. Ветер преимущественно северо-западный 7-12 м/с.
Температура ночью +10+15, на юге и востоке страны +16+21, днем +23+28; в Карпатах ночью +5+10, днем +17+22.
Напомним, погода в Украине изменится уже на следующей неделе. Синоптики прогнозируют возвращение жары в страну, пока же будет солнечно, сухо и тепло.