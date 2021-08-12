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Над сходом Чорного моря формується циклон: які наслідки

Автор: Анастасія Рокитна

Погода в Україні завтра буде спокійна та сонячна, але на сході прогнозують дощі. Над сходом Чорного моря формується циклон.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

Антицилон ELFI принесе в Україну погоду із помірними значеннями температури вдень та вже доволі свіжими ночами та ранками.

Втім, над сходом Чорного моря утворюється локальний циклон, особливо його вплив (інтенсивні опади та пориви вітру) буде відчутно в районі Керченської протоки, і лише окремі короткочасні дощі зачеплять деякі південно-східні області України.

Прогноз погоди на 13 серпня (facebook.com/UkrHMC)

Лише у Запорізькій, Донецькій, Луганській області та в Криму буде короткочасний дощ та гроза. Вітер переважно північно-західний 7-12 м/с.

Температура вночі +10+15, на півдні та сході країни +16+21, вдень +23+28; в Карпатах вночі +5+10, вдень +17+22.

Нагадаємо, погода в Україні зміниться вже наступного тижня. Синоптики прогнозують повернення спеки в країну, поки ж буде сонячно, сухо і тепло.

Зазначимо, в Україну прийде похолодання у цю п'ятницю.

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