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На Востоке во время атаки украинские защитники ликвидировали 10 оккупантов

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Среда 13 апреля 2022 21:50
На Востоке во время атаки украинские защитники ликвидировали 10 оккупантов Украинские военные на востоке ликвидировали оккупантов (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Войска России в течение 13-го апреля предприняли одну попытку прорыва на востоке Украины. В результате украинские защитники уничтожили десятерых оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".

В группировке сообщили, что российские военные продолжают наносить ракетные и авиационные удары. Также враг ведет обстрелы из тяжелой артиллерии.

За сутки украинским защитникам удалось уничтожить:

  • 10 российских оккупантов;
  • БМП - 1;
  • МТЛБ (плавучий бронетранспортер) - 1;
  • ЗУ-23-2 (зенитная установка) - 1.

Ранее мы сообщали, что ВСУ уничтожили колонну российской военной техники и захватили служебные документы.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 49-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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