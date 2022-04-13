На Сході під час атаки українські захисники ліквідували 10 окупантів

Війська Росії протягом 13-го квітня здійснили одну спробу прориву на Сході України. Внаслідок цього українські захисники знищили десятьох окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угруповання "Схід".

В угрупованні повідомили, що російські військові продовжують завдавати ракетні та авіаційні удари. Також ворог веде обстріли з важкої артилерії.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ знищили колону російської військової техніки та захопили службові документи.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 49-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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