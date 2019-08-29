На востоке Украины сегодня похолодает

Погода в Украине 29 августа ухудшится в восточных областях, температура воздуха упадет до +23. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозу синоптиков, в восточных и северных областях сегодня переменная облачность, температура воздуха днем достигнет +23+26, ночью ожидается +10+13. В Запорожской области температура воздуха упадет до +23.

На западе Украины переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем достигнет +27+29, ночью ожидается +13+15. В частности, в Закарпатской области температура воздуха достигнет +31.

В южных областях сегодня тоже жара. Температура воздуха днем достигнет +27+29, ночью ожидается +14+18. Центральные области сегодня солнечные, температура воздуха днем достигнет +25+27, ночью ожидается +11+13.

Погода в Киеве на сегодня

По прогнозу синоптиков, в столице сегодня переменная облачность. Температура воздуха днем достигнет +25+27, ночью ожидается +12+14.

Отметим, по данным синоптика Наталки Диденко, 29 августа в Украине ожидается существенное похолодание. Холодный атмосферный фронт завтра коснется северо-восточной части Украины.