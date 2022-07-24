На востоке Украины недавно погибли два американца, - CNN

На востоке Украины недавно погибли два американца. Информацию об их смерти подтвердили в Госдепартаменте США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Представитель Госдепартамента не сообщил никаких подробностей о лицах или обстоятельствах их смерти, но сказал, что их представители поддерживают связь с семьями и оказывают всю возможную консульскую помощь.
Американский дипломат также отметил, что, как правило, правительство США связывается с Центральным агентством по розыску Международного комитета Красного Креста по поводу поиска пропавших без вести и погибших.
Как сообщалось, во время войны в Украине погиб и гражданин Испании. Испанцу было 22 года и он был родом из городка Манакор, расположенного на острове Майорка.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.