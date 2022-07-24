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На востоке Украины недавно погибли два американца, - CNN

Фото: на востоке Украины недавно погибли два американца (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На востоке Украины недавно погибли два американца. Информацию об их смерти подтвердили в Госдепартаменте США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Представитель Госдепартамента не сообщил никаких подробностей о лицах или обстоятельствах их смерти, но сказал, что их представители поддерживают связь с семьями и оказывают всю возможную консульскую помощь.

Американский дипломат также отметил, что, как правило, правительство США связывается с Центральным агентством по розыску Международного комитета Красного Креста по поводу поиска пропавших без вести и погибших.

Как сообщалось, во время войны в Украине погиб и гражданин Испании. Испанцу было 22 года и он был родом из городка Манакор, расположенного на острове Майорка.

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