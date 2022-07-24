На сході України нещодавно загинули два американці, - CNN

На сході України нещодавно загинули два американці. Інформацію про їхню смерть підтвердили в Держдепартаменті США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Представник Держдепартаменту не повідомив ніяких подробиць про осіб або обставин їх смерті, але сказав, що їх представники підтримують зв'язок з сім'ями і надають всю можливу консульську допомогу.
Американський дипломат також зазначив, що, як правило, уряд США зв'язується з Центральним агентством з розшуку Міжнародного Комітету Червоного Хреста з приводу пошуку зниклих безвісти й загиблих.
Як повідомлялося, під час війни в Україні загинув і громадянин Іспанії. Іспанцеві було 22 роки і він був родом з містечка Манакор, розташованого на острові Майорка.
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