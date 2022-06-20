На востоке украинские защитники уничтожили два склада с боеприпасами и более 100 оккупантов
Фото: украинские защитники продолжают сдерживать агрессора на востоке (Getty Images)
Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Сегодня там уничтожили более сотни живой силы противника и немало тяжелой техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".
Сегодня, 20 июня, потери врага составили:
- личного состава - 106
- танков - 1
- БТР-1
- МТЛБ-2
- артиллерийских систем-2
- минометов - 5
- АТТ-7
- БПЛА-2
- склад б/п - 2
Напомним, бои за Северодонецк ведутся уже в промышленной зоне. Украинцы контролируют только территорию завода "Азот".
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