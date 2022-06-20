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На сході українські захисники знищили два склади з боєприпасами та більше 100 окупантів

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Україна, Понеділок 20 червня 2022 23:00
На сході українські захисники знищили два склади з боєприпасами та більше 100 окупантів Фото: українські захисники продовжують стримувати агресора на сході (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Сьогодні там знищили більше сотні живої сили противника та чимало важкої техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Сьогодні, 20 червня, втрати ворога склали:

  • особового складу - 106
  • танків - 1
  • БТР - 1
  • МТЛБ - 2
  • артилерійських систем - 2
  • мінометів - 5
  • АТТ - 7
  • БПЛА - 2
  • склад з б/п - 2

Нагадаємо, бої за Сєвєродонецьк ведуться вже в промисловій зоні. Українці контролюють лише територію заводу "Азот".

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