На сході українські захисники знищили два склади з боєприпасами та більше 100 окупантів
Фото: українські захисники продовжують стримувати агресора на сході (Getty Images)
Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Сьогодні там знищили більше сотні живої сили противника та чимало важкої техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угруповання "Схід".
Сьогодні, 20 червня, втрати ворога склали:
- особового складу - 106
- танків - 1
- БТР - 1
- МТЛБ - 2
- артилерійських систем - 2
- мінометів - 5
- АТТ - 7
- БПЛА - 2
- склад з б/п - 2
Нагадаємо, бої за Сєвєродонецьк ведуться вже в промисловій зоні. Українці контролюють лише територію заводу "Азот".
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