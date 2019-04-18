На сході Тайваню стався землетрус, зі шкіл евакуювали дітей

Ілюстративне фото (nsf.gov)

Через землетрус було призупинено рух метрополітену

На східному узбережжі Тайваню стався землетрус магнітудою 6,1, що випливає з даних Геологічної служби США (USGS). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters і Taiwan News.

Зокрема, вогнище землетрусу знаходився в 9 км від міста Хуалянь на глибині 20 км, воно відбулося в 8:01 за київським часом.

Так, за даними Reuters, в результаті землетрусу в Тайбеї тимчасово призупинив роботу метрополітен, а дітей евакуювали з будівель шкіл.

Крім того, як повідомляє видання Taiwan News, тимчасово було припинено обслуговування аеропорту Тайбея, призупинено рух на залізницях. Зазначено, що на залізничній станції Хуалянь зламався водопровід, який затопив зал очікування.

Також повідомляється, що деякі ділянки дороги, що проходять по гористій місцевості, закрили через небезпеку зсувів. В результаті також були пошкоджені деякі будівлі.

Нагадаємо, в кінці березня поблизу грецького міста Галаксіді стався землетрус магнітудою 5,3, у результаті землетрусу ніхто не постраждав.

Раніше в Індонезії на території острова Сулавесі стався землетрус магнітудою 5,4. Поштовхи почалися на глибині 60 км, епіцентр землетрусу знаходився у 51 км від міста Посо - головного транспортного вузла Сулавесі.

Як писало РБК-Україна, на заході Колумбії увечері 24 березня стався сильний землетрус магнітудою 6,1.