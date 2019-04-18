ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На сході Тайваню стався землетрус, зі шкіл евакуювали дітей

Новини » Надзвичайні події    18.04.2019 - 11:44
На сході Тайваню стався землетрус, зі шкіл евакуювали дітей
Ілюстративне фото (nsf.gov)

Через землетрус було призупинено рух метрополітену

На східному узбережжі Тайваню стався землетрус магнітудою 6,1, що випливає з даних Геологічної служби США (USGS). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters і Taiwan News.

Зокрема, вогнище землетрусу знаходився в 9 км від міста Хуалянь на глибині 20 км, воно відбулося в 8:01 за київським часом.

Так, за даними Reuters, в результаті землетрусу в Тайбеї тимчасово призупинив роботу метрополітен, а дітей евакуювали з будівель шкіл.

Крім того, як повідомляє видання Taiwan News, тимчасово було припинено обслуговування аеропорту Тайбея, призупинено рух на залізницях. Зазначено, що на залізничній станції Хуалянь зламався водопровід, який затопив зал очікування.

Також повідомляється, що деякі ділянки дороги, що проходять по гористій місцевості, закрили через небезпеку зсувів. В результаті також були пошкоджені деякі будівлі.

Нагадаємо, в кінці березня поблизу грецького міста Галаксіді стався землетрус магнітудою 5,3, у результаті землетрусу ніхто не постраждав.

Раніше в Індонезії на території острова Сулавесі стався землетрус магнітудою 5,4. Поштовхи почалися на глибині 60 км, епіцентр землетрусу знаходився у 51 км від міста Посо - головного транспортного вузла Сулавесі.

Як писало РБК-Україна, на заході Колумбії увечері 24 березня стався сильний землетрус магнітудою 6,1.

В Індонезії оголосили масову евакуацію через загрозу цунамі У Греції стався сильний землетрус
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України землетрусТайвань
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся