На востоке США в результате перестрелки погибли два человека

Информация о стрельбе на пересечении 20-й улицы и Атлантик-авеню поступила в поздно ночью 26 марта. По словам полицейских, было совершено много выстрелов.

Когда полиция прибыла на месте происшествия, раздались новые выстрелы. Полиция открыла ответный огонь, злоумышленник был застрелен. Также погибла женщина, которая была случайным прохожим.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов допрашивают несколько человек.