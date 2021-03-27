На сході США в результаті перестрілки загинули дві людини

Інформація про стрілянину на перетині 20-ї вулиці і Атлантик-авеню надійшла пізно вночі 26 березня. За словами поліцейських, було скоєно багато пострілів.

Коли поліція прибула на місце події, пролунали нові постріли. Поліція відкрила вогонь у відповідь, зловмисник був застрелений. Також загинула жінка, яка була випадковим перехожим.

Зараз співробітники правоохоронних органів допитують кілька людей.