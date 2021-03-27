На сході США в результаті перестрілки загинули дві людини

У Вірджинія-Біч на східному узбережжі Сполучених Штатів сталася перестрілка. В результаті події загинули дві людини, ще вісім людей отримали поранення.
Про це повідомляє місцевий телеканал WAVY з посиланням на поліцію.
Інформація про стрілянину на перетині 20-ї вулиці і Атлантик-авеню надійшла пізно вночі 26 березня. За словами поліцейських, було скоєно багато пострілів.
Коли поліція прибула на місце події, пролунали нові постріли. Поліція відкрила вогонь у відповідь, зловмисник був застрелений. Також загинула жінка, яка була випадковим перехожим.
Зараз співробітники правоохоронних органів допитують кілька людей.
Нагадаємо, раніше у Чикаго відбулася стрілянина. В результаті одна людина була убита і щонайменше семеро отримали поранення.
Крім того, в американському місті Міннеаполіс сталася стрілянина на місці загибелі афроамериканця Джорджа Флойда. В результаті стрілянини загинула одна людина.
Додамо, що наприкінці лютого в американському штаті Канзас стався вибух під час поліцейської перевірки будинку. В результаті вибуху постраждали троє правоохоронців.