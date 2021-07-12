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На востоке Китая обрушилась часть гостиницы, есть жертва

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Сучжоу, Понедельник 12 июля 2021 14:55
На востоке Китая обрушилась часть гостиницы, есть жертва Фото: на востоке Китая обрушилась часть гостиницы (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Китае в городе Сучжоу в восточной провинции Цзянсу произошло обрушение части гостиницы. В результате инцидента погиб один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sina.

Издание отмечает, что спасателям удалось вытащить из-под завалов восемь человек. Из них один погиб, четверо в стабильном состоянии, за жизнь еще трех человек борются медики.

Также без вести пропавшими считаются десять человек.

Спасательные работы продолжаются. Причины обрушения выясняются.

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