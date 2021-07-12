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На сході Китаю обрушилася частина готелю, є жертва

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Сучжоу, Понеділок 12 липня 2021 14:55
На сході Китаю обрушилася частина готелю, є жертва Фото: на сході Китаю обрушилася частина готелю (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У Китаї в місті Сучжоу в східній провінції Цзянсу сталося обвалення частини готелю. В результаті інциденту загинула одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sina.

Видання зазначає, що рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів вісім осіб. З них один загинув, четверо в стабільному стані, за життя ще трьох людей борються медики.

Також безвісти зниклими вважаються десять осіб.

Рятувальні роботи тривають. Причини обвалення з'ясовуються.

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