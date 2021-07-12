На сході Китаю обрушилася частина готелю, є жертва
Фото: на сході Китаю обрушилася частина готелю (Getty Images)
У Китаї в місті Сучжоу в східній провінції Цзянсу сталося обвалення частини готелю. В результаті інциденту загинула одна людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sina.
Видання зазначає, що рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів вісім осіб. З них один загинув, четверо в стабільному стані, за життя ще трьох людей борються медики.
Також безвісти зниклими вважаються десять осіб.
Рятувальні роботи тривають. Причини обвалення з'ясовуються.