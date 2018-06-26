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На востоке Индии от ударов молнии погибли пять человек

НовостиПроисшествия    26.06.2018 - 18:35
Фото: молния (pixabay.com-tpsdave)
Фото: молния (pixabay.com-tpsdave)

Среди пострадавших девочка

По меньшей мере пять человек погибли от ударов молний в штате Джаркханд на востоке Индии. Об этом сообщает Синьхуа.

"Четверо мальчиков погибли, когда молния попала в дом, где они укрылись от сильных дождей в Бокаро", - сообщил представитель службы по борьбе со стихийными бедствиями, добавив, что в Лохардаге от удара молнии погиб фермер.

Сообщается, что инциденты со смертельным исходом зафиксированы в округах Бокаро и Лохардага вечером в понедельник. 

По словам чиновника, в Бокаро от удара молнии также пострадала девочка, ее доставили в местную больницу.

Мощные предмуссонные ливни обрушились на восточные штаты Индии, в том числе Западную Бенгалию, Бихар и Джаркханд. Метеорологи прогнозируют, что экстремальные погодные условия сохранятся еще некоторое время.

Напомним, раннее сообщалось, что в индийском в штате Уттар-Прадеш по меньшей мере 30 человек погибли и еще около 20 получили серьезные травмы из-за мощных грозовых ливней и шквалистого ветра.

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Теги публикации: Индия, молния  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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