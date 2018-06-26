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На сході Індії від ударів блискавки загинули п'ять осіб

НовиниНадзвичайні події    26.06.2018 - 18:35
Фото: блискавка (pixabay.com-tpsdave)
Фото: блискавка (pixabay.com-tpsdave)

Серед постраждалих дівчинка

Щонайменше п'ять осіб загинули від ударів блискавок у штаті Джаркханд на сході Індії. Про це повідомляє Сіньхуа.

"Четверо хлопчиків загинули, коли блискавка влучила в будинок, де вони сховалися від сильних дощів в Бокаро", - повідомив представник служби по боротьбі зі стихійними лихами, додавши, що в Лохардаге від удару блискавки загинув фермер.

Повідомляється, що інциденти зі смертельним результатом зафіксовані в округах Бокаро та Лохардага ввечері в понеділок.

За словами чиновника, в Бокаро від удару блискавки також постраждала дівчинка, її доставили в місцеву лікарню.

Потужні пепермусонні зливи обрушилися на східні штати Індії, в тому числі Західну Бенгалію, Біхар і Джаркханд. Метеорологи прогнозують, що екстремальні погодні умови збережуться ще деякий час.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в індійському в штаті Уттар-Прадеш щонайменше 30 людей загинули і ще близько 20 отримали серйозні травми через потужні грозові зливи і шквальниій вітер.

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Теги публікації: Індія, молния  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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