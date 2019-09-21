Восток Украины накроют дожди

Погода в Украине 21 сентября ухудшится, в восточных областях ожидаются дожди. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Погода во всех областях

В субботу в Украине ожидается переменная облачность, в большинстве областей, дожди только частично на западе. В западных областях температура воздуха днем достигнет +13+15, ночью ожидается +3+5. В центре и на севере страны еще ниже температура воздуха, днем будет +12+14, ночью ожидается тоже +3+4.

Как отмечают синоптики, в Харьковской, Донецкой и Луганской областях возможны дожди. Температура воздуха днем достигнет +12+14, ночью ожидается +3+5. Юг страны без осадков, днем температура воздуха достигнет +15+16, ночью ожидается +6+8.

Погода в Киеве

Кроме того, по данным синоптиков, в столице в субботу будет переменная облачность. Там температура воздуха днем достигнет +12+14, ночью ожидается +3.

Напомним, погода в Украине, в субботу, 21 сентября, будет холодной, ночью возможны заморозки до -3 градусов