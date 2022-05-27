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На Восточном направлении отбито 8 атак оккупанта: на 5 локациях продолжаются бои

Новина українською →
Украина, Пятница 27 мая 2022 23:09
На Восточном направлении отбито 8 атак оккупанта: на 5 локациях продолжаются бои Фото: украинские военные (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 8 атак врага. На 5 локациях еще продолжаются бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МО Украины.

За уходящие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:
• 5 танков;
• 10 единиц боевой бронированной техники;
* 4 вражеских автомобиля (один из них с боекомплектом).

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Наряду с этим, оккупанты обстреляли 49 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Только в Донецкой области разрушили и повредили 22 гражданских объекта.

В результате этих обстрелов погибло 3 гражданских лиц, еще 5 получили ранения и травмы различной степени тяжести. Данные о погибших, разрушениях и повреждениях в Луганской области уточняются.

Для сравнения, вчера украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отбили 12 атак врага на Донбассе.

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