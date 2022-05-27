На Східному напрямку відбито 8 атак окупанта: на 5 локаціях тривають бої
Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 8 атак ворога. На 5 локаціях ще тривають бої.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МО України.
За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:
• 5 танків;
• 10 одиниць бойової броньованої техніки;
• 4 ворожих автомобілі (один з них з боєкомплектом).
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".
Поряд з цим, окупанти обстріляли 49 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях. Лише у Донецькій області зруйнували і пошкодили 22 цивільних об’єкта.
В результаті цих обстрілів загинуло 3 цивільних осіб, ще 5 отримали поранення і травми різного ступеню важкості. Дані про загиблих, руйнування та пошкодження в Луганській області уточнюються.
Для порівняння, вчора українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили 12 атак ворога на Донбасі.
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