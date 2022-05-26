Украинские войска отбили 12 атак на Донбассе: названы потери врага

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 12 атак врага на Донбассе. Наши военные наносят захватчикам потери в живой силе и технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировка Объединенных сил.

За сутки уходящего года военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 1 танк; 5 артиллерийских систем; 5 единиц боевой бронированной техники; 5 вражеских автомобилей. Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили вражеский многоцелевой вертолет Ка-52, крылатую ракету и беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10". Оккупанты обстреляли почти 50 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 60 гражданских объектов, из них: 55 жилых домов, школу, добывающее предприятие, админздание базы отдыха, пожарную часть. В результате этих обстрелов погибло 9 гражданских лиц, еще 14 получили ранения и травмы различной степени тяжести.