Восстановлено газоснабжение для более чем 24 тысяч домов в зоне боевых действий, - РГК

"После обстрелов оккупантами жилых массивов Харькова и области реактивными системами залпового огня "Ураган" были повреждены газораспределительные газопроводы. По информации саперов, газовая инфраструктура одного из районов Харьковской области подверглась колоссальным разрушениям. В другом районе бомбардировки почти полностью уничтожили газопровод высокого давления. Российские варвары оставили без газа около 15 тысяч домов Харьковской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что газовики АО "Харьковгаз" и АО "Харьковгоргаз" объединили усилия для помощи семьям региона. Им удалось провести масштабные ремонты газопроводов в Харьковском районе. В другом районе к восстановлению газоснабжения присоединились все работники участка АО "Харьковгаз". Благодаря совместным усилиям газовиков удалось вернуть газ и тепло почти 15 тысяч потребителей.

Также, за прошедшие сутки было восстановлено газоснабжение еще 9 190 потребителям в Николаевской и Киевской областях.

"Именно поэтому важно оплатить сейчас за коммунальные услуги. Ведь это не только заработная плата героев, работающих под пулями, но и возможность выполнять ремонтные работы, поддерживать работу критической инфраструктуры. Сейчас, когда по всей стране идут ожесточенные бои с оккупантами, очень важно обеспечить надежный тыл, который должен работать на возрождение страны", - говорится в сообщении.