UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Восстановлено электроснабжение еще для 1000 семей Киевской области, - ДТЭК

Автор: Артем Горовенко

5 марта аварийным бригадам "ДТЭК Киевские региональные электросети" удалось вернуть свет еще в 11 населенных пунктов Полесского района для около 1 тысячи семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"30 ремонтных бригад в области работают, чтобы как можно быстрее восстановить работу всех линий и подстанций. Как только они получают разрешение на проведение ремонтных работ от Тероборони и ВСУ, они немедленно отправляются на место повреждений и возвращают свет в дома жителей Киевщины", - сообщили в компании.

В Полесском районе Киевской области удалось вернуть свет 1 тысячи семей в населенных пунктах: Сентября, Волчков, Володарка, Городещина, Дубовая, Залишаны, Красятичи, Лесное, Міхлівщина, Стовпове, Шкнева.

Электроснабжение удалось восстановить благодаря переподключению подстанции, сети которой повреждены из-за обстрелов российских оккупантов, в резервные сети Житомироблэнерго.

Аварийно-восстановительные работы в области продолжаются, как только бригады энергетиков получают возможность их безопасно выполнять.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭККиевская область