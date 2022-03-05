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Відновлено електропостачання ще для 1000 родин Київської області, - ДТЕК

Автор: Артем Горовенко

5 березня аварійним бригадам "ДТЕК Київські регіональні електромережі" вдалося повернути світло ще у 11 населених пунктів Поліського району для близько 1 тисячі родин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"30 ремонтних бригад в області працюють, щоб якнайшвидше відновити роботу всіх ліній та підстанцій. Щойно вони отримують дозвіл на проведення ремонтних робіт від Тероборони та ЗСУ, вони негайно вирушають на місце пошкоджень та повертають світло в будинки мешканців Київщини", - повідомили в компанії.

В Поліському районі Київщини вдалося повернути світло 1 тисячі родин в населених пунктах: Вересня, Вовчків, Володарка, Городещина, Дубова, Залішани, Красятичі, Лісове, Міхлівщина, Стовпове, Шкнева.

Електропостачання вдалося відновити завдяки перепідключенню підстанції, мережі якої пошкоджено через обстріли російських окупантів, до резервних мереж Житомиробленерго.

Аварійно-відновлювальні роботи в області продовжуються, щойно бригади енергетиків отримують можливість їх безпечно виконувати.

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ДТЕККиївська область