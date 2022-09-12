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Восстановлено на 80%. Какая ситуация в Харькове и области с водой и светом

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Харьковская область, Понедельник 12 сентября 2022 08:54
Восстановлено на 80%. Какая ситуация в Харькове и области с водой и светом Фото: Какая ситуация в Харькове и области с водой и светом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

По состоянию на утро понедельника, 12 сентября, в Харькове и области водо- и электроснабжение восстановлено на 80%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Twitter.

"Электроснабжение и водоснабжение города и области восстановлено на 80%. Продолжаем работать", - написал он.

При этом мэр Харькова Игорь Терехов сообщает, что водоснабжение в городе ночью было восстановлено, а сейчас идет наполнение системы.

"Вода постепенно начнет появляться в разных районах города. Метро и наземный электротранспорт работают в штатном режиме", - написал он в Facebook.

В то же время "Укрзализныця" сообщила, что сегодня из-за частичного обесточивания Харьковской области в результате российских обстрелов отменены ряд пригородных рейсов. В частности, к станциям Лихачево, Змиев, Лозовая и Харьков-Сортировочный.

При этом поезда между Харьковом и Киевом идут по расписанию.

Некоторые рейсы на 07:30 задерживаются:

  • поезд №7 Харьков - Одесса на 36 мин;
  • поезд №1 Харьков - Ивано-Франковск на 48 мин.

Отметим, накануне вечером россияне выпустили 12 крылатых ракет по территории Украины, девять из которых сбили украинские системы ПВО.

Один из ударов пришелся по крупнейшей в Украине Харьковской ТЭЦ. Вследствие чего погиб работник предприятия.

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