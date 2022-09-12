Восстановлено на 80%. Какая ситуация в Харькове и области с водой и светом
По состоянию на утро понедельника, 12 сентября, в Харькове и области водо- и электроснабжение восстановлено на 80%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Twitter.
"Электроснабжение и водоснабжение города и области восстановлено на 80%. Продолжаем работать", - написал он.
При этом мэр Харькова Игорь Терехов сообщает, что водоснабжение в городе ночью было восстановлено, а сейчас идет наполнение системы.
"Вода постепенно начнет появляться в разных районах города. Метро и наземный электротранспорт работают в штатном режиме", - написал он в Facebook.
В то же время "Укрзализныця" сообщила, что сегодня из-за частичного обесточивания Харьковской области в результате российских обстрелов отменены ряд пригородных рейсов. В частности, к станциям Лихачево, Змиев, Лозовая и Харьков-Сортировочный.
При этом поезда между Харьковом и Киевом идут по расписанию.
Некоторые рейсы на 07:30 задерживаются:
- поезд №7 Харьков - Одесса на 36 мин;
- поезд №1 Харьков - Ивано-Франковск на 48 мин.
Отметим, накануне вечером россияне выпустили 12 крылатых ракет по территории Украины, девять из которых сбили украинские системы ПВО.
Один из ударов пришелся по крупнейшей в Украине Харьковской ТЭЦ. Вследствие чего погиб работник предприятия.