Восстановлено на 80%. Какая ситуация в Харькове и области с водой и светом

По состоянию на утро понедельника, 12 сентября, в Харькове и области водо- и электроснабжение восстановлено на 80%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Twitter .

"Электроснабжение и водоснабжение города и области восстановлено на 80%. Продолжаем работать", - написал он.

При этом мэр Харькова Игорь Терехов сообщает, что водоснабжение в городе ночью было восстановлено, а сейчас идет наполнение системы.

"Вода постепенно начнет появляться в разных районах города. Метро и наземный электротранспорт работают в штатном режиме", - написал он в Facebook.

В то же время "Укрзализныця" сообщила, что сегодня из-за частичного обесточивания Харьковской области в результате российских обстрелов отменены ряд пригородных рейсов. В частности, к станциям Лихачево, Змиев, Лозовая и Харьков-Сортировочный.

При этом поезда между Харьковом и Киевом идут по расписанию.

Некоторые рейсы на 07:30 задерживаются: