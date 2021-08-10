На восстановленной трассе Н-12 по программе президента установят площадку габаритно-весового контроля, - ОГА

Так, площадка будет обустроена на участке км 71+000 - км 75+220 данной дороги.

"Из-за движения габаритно-весового транспорта, который часто едет с перегрузками, даже вновь построенные дороги будут разрушаться. Поэтому с этим необходимо немедленно что-то делать. В частности, на этом участке дороги построить стационарную площадку", - отметил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

Сейчас на участке в рамках программы президента "Большая стройка" продолжаются работы по капитальному ремонту дороги у моста через р. Ворскла - одного из первых объектов "Большой стройки", открытого в прошлом году. На капитальный ремонт этого участка автомобильной дороги Н-12 выделено 60 млн грн.

Как заявил начальник Службы автомобильных дорог в Сумской области Иван Романюк, этот объект будет закончен к середине сентября.