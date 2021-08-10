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На восстановленной трассе Н-12 по программе президента установят площадку габаритно-весового контроля, - ОГА

Автор: РБК-Украина

С целью сохранения дорожного покрытия на трассе Н-12 Сумы - Полтава будет установлена площадка для осуществления габаритно-весового контроля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Сумской ОГА.

Так, площадка будет обустроена на участке км 71+000 - км 75+220 данной дороги.

"Из-за движения габаритно-весового транспорта, который часто едет с перегрузками, даже вновь построенные дороги будут разрушаться. Поэтому с этим необходимо немедленно что-то делать. В частности, на этом участке дороги построить стационарную площадку", - отметил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

Сейчас на участке в рамках программы президента "Большая стройка" продолжаются работы по капитальному ремонту дороги у моста через р. Ворскла - одного из первых объектов "Большой стройки", открытого в прошлом году. На капитальный ремонт этого участка автомобильной дороги Н-12 выделено 60 млн грн.

Как заявил начальник Службы автомобильных дорог в Сумской области Иван Романюк, этот объект будет закончен к середине сентября.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко сообщил, что в этом году планируется построить и отремонтировать 4500 км и 2000 км местных дорог.

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Сумская областьБольшая стройка