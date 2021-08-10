На відновленій трасі Н-12 за програмою президента встановлять майданчик габаритно-вагового контролю, - ОДА

Так, майданчик буде облаштовано на ділянці км 71+000 - км 75+220 даної дороги.

"Через рух габаритно-вагового транспорту, який часто їде з перевантаженнями, навіть новозбудовані дороги будуть руйнуватися. Тому з цим необхідно негайно щось робити. Зокрема, на цій ділянці дороги побудувати стаціонарний майданчик", - зазначив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

Зараз на ділянці в рамках програми президента "Велике будівництво" тривають роботи з капітального ремонту дороги біля мосту через р. Ворскла - одного з перших об’єктів "Великого будівництва", відкритого минулого року. На капітальний ремонт цієї ділянки автомобільної дороги Н-12 виділено 60 млн грн.

Як заявив начальник Служби автомобільних доріг у Сумській області Іван Романюк, цей об’єкт буде закінчено до середини вересня.