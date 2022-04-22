Восстановление Украины будет стоить минимум 600 млрд долларов, - Шмыгаль

Ущерб для украинской экономики из-за вторжения РФ и войны уже составил более 500 миллиардов долларов, отметил глава Кабмина. Кроме того, согласно прогнозам, в 2022 году ВВП может упасть от 30 до 50%.

"Украине необходима финансовая поддержка партнеров, чтобы выстоять. Размер такой краткосрочной помощи мы оцениваем в $4-5 млрд ежемесячно в течение следующего полугода", - рассказал Шмыгаль, который в четверг выступил на Spring Meetings 2022, проводимых Всемирным банком и Международным валютным фондом.

Украинская сторона видит одним из механизмов такой поддержки специальные права заимствования, эмитируемые МВФ.

"Призываем, чтобы наши международные партнеры предоставили 10% своих СПЗ Украине, что позволит получить миллиарды долларов для покрытия бюджетного дефицита. Так мы сможем и дальше выполнять свои социальные обязательства, поддерживать бизнес, восстанавливать критическую инфраструктуру", - сказал премьер.