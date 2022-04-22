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Восстановление Украины будет стоить минимум 600 млрд долларов, - Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (facebook.com/dshmyhal)
Автор: Владимир Костырин

На послевоенное восстановление Украины в долгосрочной перспективе потребуется минимум 600 миллиардов долларов. Правительство разрабатывает такой план восстановления вместе с мировыми экспертами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Ущерб для украинской экономики из-за вторжения РФ и войны уже составил более 500 миллиардов долларов, отметил глава Кабмина. Кроме того, согласно прогнозам, в 2022 году ВВП может упасть от 30 до 50%.

"Украине необходима финансовая поддержка партнеров, чтобы выстоять. Размер такой краткосрочной помощи мы оцениваем в $4-5 млрд ежемесячно в течение следующего полугода", - рассказал Шмыгаль, который в четверг выступил на Spring Meetings 2022, проводимых Всемирным банком и Международным валютным фондом.

Украинская сторона видит одним из механизмов такой поддержки специальные права заимствования, эмитируемые МВФ.

"Призываем, чтобы наши международные партнеры предоставили 10% своих СПЗ Украине, что позволит получить миллиарды долларов для покрытия бюджетного дефицита. Так мы сможем и дальше выполнять свои социальные обязательства, поддерживать бизнес, восстанавливать критическую инфраструктуру", - сказал премьер.

Напомним, ранее глава МВФ Кристалина Георгиева рассказала, что Фонд обсуждает запрос Украины на финансовую помощь в 5 млрд долларов ежемесячно.

Добавим, перед этим советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что Украина запросила у стран G7 финансовую поддержку в размере 50 млрд долларов.

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инфраструктураДенис ШмыгальЭкономика УкраиныВойна России против Украины