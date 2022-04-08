UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На восстановление разрушенного Чернигова понадобится не менее 4 лет, - мэр

Для восстановления Чернигова понадобится четыре года (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Городской голова Чернигова Владислав Атрошенко рассказал, что для того, чтобы отстроить разрушенный российскими войсками город, понадобится минимум четыре года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

По его словам, если отстраивать быстро и иметь полный объем средств, то на восстановление понадобится четыре года.

Также он добавил, что за такие сроки можно отстроить город в оптимальных условиях. Однако реальность может быть другой, потому что, например, в Украине пока нет технологий демонтажа поврежденных "мощных бетонных домов", расположенных в окружении других многоэтажек.

Поэтому сейчас городские власти систематизируют данные о разрушениях.

Кроме того, мэр отметил, что формат фиксации нанесенных городу повреждений должен быть согласован на уровне международной экспертной среды, или и с привлечением иностранных специалистов. Это нужно, чтобы убытки, причиненные коммунальным помещением, инфраструктурным объектам, школам, больницам, жилым домам и тому подобное, были надлежащим образом оформлены и задокументированы.

"Война еще не закончилась. Она может вернуться в любую минуту. Косвенно подтверждение ужасов, которые перенес Чернигов, мы видим из количества ящиков от русского оружия после артиллерийских и минометных обстрелов, обнаруженных при зачистках пригородов. Это тысячи снарядов калибра 152, тысячи мин 120-го калибра", - рассказал городской голова.

К тому же серьезные повреждения получили примерно 150 многоэтажных жилых домов.

"Нет людей, чтобы все это посчитать, очень большой объем работы. Убытки огромные - на десятки миллиардов гривен. Только чтобы перестроить ТЭЦ надо около 200-300 млн евро", - сказал Атрошенко.

Также городской голова подчеркнул, что состояние поврежденных зданий и коммуникаций придется тщательно изучать экспертам, прежде чем приступать к восстановительным работам.

Ранее мы сообщали, что в Чернигове с начала войны погибло около 700 человек.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 44-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧерниговВторжение России в Украину