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В Чернигове с начала войны погибли около 700 человек, - мэр

Новина українською →
Чернигов, Пятница 08 апреля 2022 15:29
В Чернигове с начала войны погибли около 700 человек, - мэр С начала войны в Чернигове погибли 700 человек (GettyImages -)
Автор: Татьяна Самарук

Россия напала на Украину 24 февраля. С тех пор в результате российской агрессии в Чернигове погибли около 700 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"За время войны в Чернигове погибли примерно 700 человек, это совокупно и военных, и гражданских", - сказал городской голова Чернигова Владислав Атрошенко.

По его словам, среди убитых 70 тел еще неузнанные, ведь идентифицировать их не смогли.

Кроме того, он отметил, что де-юре около 40 человек числятся пропавшими без вести. Однако, скорее всего их можно считать погибшими, так как многих из них в последний раз видели возле зданий и автомобилей, уничтоженных врагом.

Артошенко добавил, что ориентировочно в городе сейчас остались от 80 до 95 тысяч человек. А к началу войны насчитывалось от 285 до 290 тысяч человек.

Ранее мы сообщали, что жителей Черниговской области призвали пока не возвращаться домой.

Также мы писали, что в Чернигове оккупанты уничтожили здание онкологического отделения.

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