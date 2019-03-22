На восстановление моряка Сороки после операции понадобится до года, - адвокат

На восстановление функций руки украинского военнопленного моряка Василия Сороки, который был прооперирован 18 марта в РФ, понадобится от полугода до года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook адвоката Сергея Бадамшина.

Адвокат сообщил, что ранение руки оказалось серьезнее, чем предполагалось при обследовании: сухожилия сгибателей 2-4 пальцев руки были не просто повреждены (перебиты) осколком, а напрочь отсутствовали.

"Врачи при операции, сделав, разрез, увидели полное отсутствие сухожилий и остолбенели: "а где они?" Но паники не было, все обошлось профессиональными действиями. В итоге сделана пересадка частей здоровых сухожилий на отсутствующее место. Операция длилась более 3 часов", - нааписав Бадамшин.

Также он сообщил, что осколков оказалось больше, чем обнаружили при обследовании. Вытащили все осколки - 8 штук.

"Вечером того же дня Василия вернули в СИЗО. Температуры нет. Антибиотики дают. Перевязки делали 18, 19, 20 марта, далее 1 раз в 3-4 дня. Швы снимать будут по 2 недели в СИЗО. Гипс (лангету) через 5-6 недель. Сухожилия будут заживать полгода-год. Боли есть, но есть надежда на выздоровление и восстановление функций", - сообщил адвокат.

Напомним, накануне адвокат Сергей Бадамшин сообщил, что украинскому военнопленному моряку Василию Сороке сделали операцию в Российской Федерации.

Находясь в СИЗО моряк постоянно жаловался на боли в руке. Несмотря на то, что раны зажили, в руке оставались осколки.

Василий Сорока был захвачен в российский плен вместе с еще 23 моряками 25 ноября 2018 года во время атаки РФ на украинские корабли в Керченском проливе. До февраля он находился в медчасти СИЗО "Матросская тишина".