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Восстановление мобильной связи на оккупированном Донбассе снова сорвано, - ТКГ

НовостиОбщество    13.06.2018 - 22:12
Иллюстративное фото (из открытых источников)
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Украинская сторона призвала представителей ОРДЛО создать необходимые условия для ремонтных бригад по восстановлению мобильной связи

Украинская сторона в Трехсторонний контактнійї группе (ТКГ) сообщила о срыве работ по восстановлению мобильной связи на неподконтрольной правительству территории Донбасса. Об этом шла речь в Минске на заседании ТКГ в среду, 13 июня, сообщила Facebook пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"В рамках экономической подгруппы украинская сторона в очередной раз передала ОРДЛО предложения по проведению ремонта и инвентаризации имущества компании "Vodafone-Украина" на неподконтрольной территории. Однако аварийно-восстановительные работы, которые необходимо выполнить на территории ОРЛО, были сорваны", - написала Олифер.

Следовательно, украинская сторона призвала представителей ОРДЛО создать необходимые условия для ремонтных бригад.

"Устойчивого мобильной связи нуждаются миллионы мирных жителей по обе стороны линии разграничения", - передает заявление Украины в ТКГ Олифер.

 

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Опубліковано Даркою Оліфер 13 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что во время заседание ТКГ в Минске назвали условия разведения сил и средств на Донбассе.

Добавим, 7 мая 2018 года появилась информация, что на Донбассе по обе стороны линии разграничения зафиксировано восстановление мобильной связи оператора "Vodafone-Украина". Однако по состоянию на сейчас связь на Донбассе не работает должным образом.

"Укртелеком" с сентября прекратит предоставление устаревшей услуги "Прямой телефон" ТКГ отметила восстановление мобильной связи примерно на 70% территории ОРДО
Теги публикации: Связь, мобильная связь  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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