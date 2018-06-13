Восстановление мобильной связи на оккупированном Донбассе снова сорвано, - ТКГ

Украинская сторона призвала представителей ОРДЛО создать необходимые условия для ремонтных бригад по восстановлению мобильной связи

Украинская сторона в Трехсторонний контактнійї группе (ТКГ) сообщила о срыве работ по восстановлению мобильной связи на неподконтрольной правительству территории Донбасса. Об этом шла речь в Минске на заседании ТКГ в среду, 13 июня, сообщила Facebook пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"В рамках экономической подгруппы украинская сторона в очередной раз передала ОРДЛО предложения по проведению ремонта и инвентаризации имущества компании "Vodafone-Украина" на неподконтрольной территории. Однако аварийно-восстановительные работы, которые необходимо выполнить на территории ОРЛО, были сорваны", - написала Олифер.

Следовательно, украинская сторона призвала представителей ОРДЛО создать необходимые условия для ремонтных бригад.

"Устойчивого мобильной связи нуждаются миллионы мирных жителей по обе стороны линии разграничения", - передает заявление Украины в ТКГ Олифер.

Виконання безпекового блоку питань Мінських угод - беззаперечний шлях для встановлення повноцінного та всеосяжного... Опубліковано Даркою Оліфер 13 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что во время заседание ТКГ в Минске назвали условия разведения сил и средств на Донбассе.

Добавим, 7 мая 2018 года появилась информация, что на Донбассе по обе стороны линии разграничения зафиксировано восстановление мобильной связи оператора "Vodafone-Украина". Однако по состоянию на сейчас связь на Донбассе не работает должным образом.