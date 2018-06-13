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Інтерв'ю

Відновлення мобільного зв’язку на окупованому Донбасі знову зірвано, - ТКГ

НовиниСуспільство    13.06.2018 - 22:12
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Українська сторона закликала представників ОРДЛО створити необхідні умови для ремонтних бригад з відновлення мобільного зв'язку

Українська сторона у Тристоронній контактнійї групі (ТКГ) повідомила про зрив робіт з відновлення мобільного зв'язку на непідконтрольній урядові території Донбасу. Про це йшлося в Мінську на засіданні ТКГ у середу, 13 червня, повідомила у Facebook прес-секретар представника України у контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"В рамках економічної підгрупи українська сторона вчергове передала ОРДЛО пропозиції щодо проведення ремонту та інвентаризації майна компанії "Vodafone-Україна" на непідконтрольній території. Проте аварійно-відновлювальні роботи, які необхідно виконати на території ОРЛО, було зірвано", - написала Оліфер.

Відтак, українська сторона закликала представників ОРДЛО створити необхідні умови для ремонтних бригад.

"Сталого мобільного зв'язку потребують мільйони мирних мешканців по обидва боки лінії розмежування", - передає заяву України в ТКГ Оліфер.

 

Виконання безпекового блоку питань Мінських угод - беззаперечний шлях для встановлення повноцінного та всеосяжного...

Опубліковано Даркою Оліфер 13 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що під час засідання ТКГ в Мінську назвали умови розведення сил та засобів на Донбасі.

Додамо, 7 травня 2018 року з'явилась інформація, що на Донбасі по обидва боки лінії розмежування зафіксовано відновлення мобільного зв'язку оператора "Vodafone Україна". Однак станом на зараз зв'язок на Донбасі не працює належним чином.

"Укртелеком" з вересня припинить надання застарілої послуги "Прямий телефон" ТКГ відзначила відновлення мобільного зв'язку приблизно на 70% території ОРДО
Теги публікації: Связь, мобильная связь  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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