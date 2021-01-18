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Восстановление газоснабжения и перемирие: ТКГ провела первое в этом году заседание

Автор: Дмитрий Левицкий

В понедельник, 18 января, состоялось первое в этом году заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе. В частности, договорились возобновить газоснабжение в Марьинку (Донецкая область).

Об этом украинская делегация в ТКГ сообщила в Telegram-канале.

Как отметили в делегации, договоренностей по восстановлению газоснабжения в Марьинку достигли при содействии модератора рабочей группы по безопасности от ОБСЕ Яшара Чевика.

Также в ТКГ обсудили недопущение нарушения режима прекращения огня и содействие проведению инфраструктурных и ремонтных работ на линии разграничения на Донбассе.

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В то же время российская сторона, как рассказали в делегации, настаивает на "совершенствовании координационного механизма по предотвращению нарушений режима прекращения огня".

"Указанные вопросы будут конкретизированы во время общего заседания ТКГ 21 января", - добавили в делегации.

Напомним, боевики на Донбассе сегодня снова нарушали перемирие. Вблизи Богдановки украинские военные попали под минометный обстрел.

Кроме того, в пятницу оккупанты на Донбассе ранили украинского военного. Раненого военного госпитализировали и оказали ему медицинскую помощь.

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