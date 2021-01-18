Відновлення газопостачання та перемир'я: ТКГ провела перше в цьому році засідання

У понеділок, 18 січня, відбулося перше в цьому році засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання на Донбасі. Зокрема, домовилися відновити газопостачання в Мар'їнку (Донецька область).

Про це українська делегація в ТКГ повідомила в Telegram-каналі.

Як зазначили в делегації, домовленостей щодо відновлення газопостачання в Мар'їнку досягли за сприяння модератора робочої групи з безпеки від ОБСЄ Яшара Чевіка.

Також в ТКГ обговорили недопущення порушення режиму припинення вогню та сприяння проведенню інфраструктурних та ремонтних робіт на лінії розмежування на Донбасі.

Водночас російська сторона, як розповіли в делегації, наполягає на "вдосконаленні координаційного механізму запобігання порушенням режиму припинення вогню".

"Зазначені питання будуть конкретизовані під час загального засідання ТКГ 21 січня", - додали в делегації.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі сьогодні знову порушували перемир'я. Поблизу Богданівки українські військові потрапили під мінометний обстріл.

Крім того, у п'ятницю окупанти на Донбасі поранили українського військового. Пораненого військового госпіталізували та надали йому медичну допомогу.