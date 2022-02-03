Восстановление экономики Украины замедлилось: НБУ назвал причины

Как отмечается в обзоре, в декабре основной вклад в падение внесло сельское хозяйство (снизилось на 31,8% г/г) вследствие более быстрого по сравнению с предыдущим годом завершения уборочной кампании и дальнейшего падения в животноводстве.

Дефицит и подорожание энергоресурсов, высокая стоимость сырья, а также слабый внешний спрос на металлические руды обусловили падение промышленности (на 1% г/г). В частности, из-за высоких цен на природный газ снизилось производство химической промышленности, резиновых и пластмассовых изделий. Из-за дефицита угля углубился спад в энергетике, отметили в НБУ.

Зато благодаря переработке рекордных урожаев выросло производство пищевой промышленности. Существенное увеличение капитальных расходов бюджета и проведения отдельными предприятиями работ по модернизации мощностей способствовали стремительному росту строительства (на 21,5% г/г) и поддержали машиностроение.

"Активный экспорт продукции с/х и транспортировка строительных материалов обеспечили улучшение показателей грузоперевозок. Зато возобновилось падение в торговле вследствие сокращения экспорта железной руды и дефицита угля в Украине. Устойчивый рост заработных плат и других доходов поддержал розничную торговлю и пассажирские перевозки", - говорится в обзоре.