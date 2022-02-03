UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Восстановление экономики Украины замедлилось: НБУ назвал причины

Автор: Александр Белоус

В декабре 2021 года Индекс производства базовых отраслей (ИПБО) снизился на 0,7% г/г. Всего за год ИПБО вырос на 3,8% (в 2020 году упал на 4,4%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (январь 2022 года).

Как отмечается в обзоре, в декабре основной вклад в падение внесло сельское хозяйство (снизилось на 31,8% г/г) вследствие более быстрого по сравнению с предыдущим годом завершения уборочной кампании и дальнейшего падения в животноводстве.

Дефицит и подорожание энергоресурсов, высокая стоимость сырья, а также слабый внешний спрос на металлические руды обусловили падение промышленности (на 1% г/г). В частности, из-за высоких цен на природный газ снизилось производство химической промышленности, резиновых и пластмассовых изделий. Из-за дефицита угля углубился спад в энергетике, отметили в НБУ.

Зато благодаря переработке рекордных урожаев выросло производство пищевой промышленности. Существенное увеличение капитальных расходов бюджета и проведения отдельными предприятиями работ по модернизации мощностей способствовали стремительному росту строительства (на 21,5% г/г) и поддержали машиностроение.

"Активный экспорт продукции с/х и транспортировка строительных материалов обеспечили улучшение показателей грузоперевозок. Зато возобновилось падение в торговле вследствие сокращения экспорта железной руды и дефицита угля в Украине. Устойчивый рост заработных плат и других доходов поддержал розничную торговлю и пассажирские перевозки", - говорится в обзоре.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) дал оценку роста валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2021 году. Согласно данным НБУ, экономика Украины выросла на 3,0%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Экономика УкраиныНациональный банк Украины