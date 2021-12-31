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Восстановление экономики Украины ускорилось. НБУ назвал причину

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Украина, Пятница 31 декабря 2021 11:52
Восстановление экономики Украины ускорилось. НБУ назвал причину Фото: экономика Украины восстанавливается благодаря рекордному урожаю (фото minagro.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

В ноябре 2021 года Индекс производства базовых отраслей (ИПБО) вырос на 13,7% г/г. Основной вклад в рост ИПБО внесло сельское хозяйство (возросло на 53,8% г/г) прежде всего благодаря рекордному урожаю поздних зерновых и технических культур, в частности кукурузы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (декабрь 2021 года).

По данным НБУ, за 11 месяцев 2021 года ИПБО вырос на 4,3% (в 2020 году за этот период упал на 4,4%).

В промышленности рост замедлился (до 0,4% г/г). Так, в энергетике возобновился спад из-за более теплой, чем в прошлом году, погоды и дефицита угля. Несмотря на высокие урожаи, снизились объемы производства в пищевой промышленности, в частности из-за уменьшения объемов производства сахара на фоне подорожания газа. Рост в добывающей промышленности остался сдержанным из-за сохранения спада в добыче угля и металлических руд, в то же время спрос со стороны строительства поддерживал высокие объемы добычи других полезных ископаемых, говорится в обзоре.

По данным НБУ, выросла химическая промышленность благодаря завершению капитальных ремонтов на отдельных предприятиях, а также вследствие увеличения производства медицинского кислорода на фоне ухудшения эпидемической ситуации. Наращивание производства трубной продукции из-за повышенного потребления со стороны нефтегазового сектора и уменьшения дефицита кокса за счет импорта обеспечили рост в металлургии. Восстановление инвестиционного спроса способствовало ускорению роста в машиностроении.

В строительстве спад замедлился (до 1,4% г/г) благодаря улучшению показателей строительства инженерных сооружений вследствие увеличения бюджетных расходов на инфраструктурные проекты.

Активный экспорт продукции с/х и наращивание импорта нефтепродуктов способствовали росту оптовой торговли и грузоперевозок. Усиление карантинных ограничений на фоне перехода большинстве областей в "красные зоны" привело к замедлению роста пассажирского транспорта.

Несмотря на ужесточение ограничений, рост розничной торговли незначительно ускорился. Этому способствовали высокие темпы роста реальных заработных плат, а также освобождение от карантинных ограничений вакцинированных и людей с отрицательным ПЦР-тестом, говорится в обзоре НБУ.

Восстановление экономики Украины ускорилось. НБУ назвал причину

Напомним, в октябре НБУ ухудшил прогноз восстановления экономики после кризиса. НБУ прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2021 году на 3,1%. В июле НБУ прогнозировал рост экономики на уровне на 3,8%.

Отметим, в государственном бюджете на 2022 год заложен рост ВВП Украины на 3,8%.

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