Восстановление дороги от Павлограда в направлении Донецкой области завершают в июне

В июне компания "Автомагистраль-Юг" завершит восстановление автодороги М-04 от города Павлоград в направлении Донецкой области. Там сейчас уже устраивают верхний слой асфальтобетонного покрытия.

Об этом говорится на странице " Большого строительства" в Facebook.

Сообщается, что текущий средний ремонт автотрассы М-04 "Автомагистраль-Юг" начала в марте от Павлограда до села Славянка сразу на двух участках общей протяженностью почти 50 км.

За два месяца на всей протяженности компания выполнила устройство усиленной основы и нижнего слоя покрытия из крупнозернистой асфальтобетонной смеси. Сейчас с обеих сторон участка одновременно начато устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Кроме того, подрядная организация восстанавливает аварийные мосты.

Одновременно "Автомагистраль-Юг" проводит текущий средний ремонт еще на двух участках пути М-04 в пределах Днепропетровской области: на 80-километровом отрезке в пятихатском направлении и на отрезке от Днепра в направлении Кривого Рога протяженностью 44,8 км.

Как известно, трасса М-04 Знаменка-Луганск-Изварино протяженностью 597,7 км проходит Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областями и станет частью самой длинной в стране магистрали М-30 Стрый-Изварино.