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Відновлення дороги від Павлограда у напрямку Донецької області завершують у червні

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Київ, Середа 26 травня 2021 14:40
Відновлення дороги від Павлограда у напрямку Донецької області завершують у червні Фото: відновлення дороги від Павлограда у напрямку Донецької області завершують у червні (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

У червні компанія "Автомагістраль-Південь" завершить відновлення автошляху М-04 від міста Павлоград у напрямку Донецької області. Там зараз уже влаштовують верхній шар асфальтобетонного покриття.

Про це йдеться на сторінці "Великого будівництва" у Facebook.

Повідомляється, що поточний середній ремонт автотраси М-04 "Автомагістраль-Південь" розпочала у березні від Павлограда до села Слов’янка відразу на двох ділянках загальною протяжністю майже 50 км.

За два місяці на всій протяжності компанія виконала влаштування посиленої основи та нижнього шару покриття з крупнозернистої асфальтобетонної суміші. Зараз з обох сторін ділянки одночасно розпочато влаштування верхнього шару покриття із щебенево-мастикового асфальтобетону.

Крім того, підрядна організація відновлює аварійні мости.

Одночасно "Автомагістраль-Південь" проводить поточний середній ремонт іще на двох ділянках шляху М-04 у межах Дніпропетровської області: на 80-кілометровому відрізку п’ятихатського напрямку та на відрізку від Дніпра у напрямку до Кривого Рога протяжністю 44,8 км.

Як відомо, траса М-04 Знам’янка-Луганськ-Ізварине протяжністю 597,7 км проходить Кіровоградською, Дніпропетровською, Донецькою та Луганською областями і стане частиною найдовшої в країні магістралі М-30 Стрий-Ізварине.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента та координатор програми президента "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що у цьому році "Укравтодор" відремонтує 4500 км загальнонаціональних доріг.

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