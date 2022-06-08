Как восстановить утраченные во время оккупации меддокументы: подробная инструкция

В частности, чтобы восстановить результаты обследования, медицинскую карту, результаты оперативных вмешательств, реабилитационных рекомендаций следует обратиться к семейному или любому другому врачу первичного звена по месту нахождения.

Врач примет решение о восстановлении утраченных документов и при необходимости проведет дополнительные обследования для восстановления дальнейшего лечения.

Чтобы восстановить документы, принадлежащие лицу с инвалидностью, следует обратиться в орган социальной защиты, имеющий доступ в Центральный банк лиц с инвалидностью, где сделают соответствующую выписку.

Чтобы восстановить другие медицинские документы и справку МСЭК, следует обратиться в МСЭК по месту нахождения.