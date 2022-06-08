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Как восстановить утраченные во время оккупации меддокументы: подробная инструкция

Фото: врач (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за военной агрессии РФ и обстрелов украинцы вынуждены искать безопасное место жительства. В критических ситуациях во время переезда не всегда есть возможность собрать необходимые медицинские документы.

РБК-Украина со ссылкой на рекомендации Минздрава рассказывает о путях восстановления утраченных документов.

В частности, чтобы восстановить результаты обследования, медицинскую карту, результаты оперативных вмешательств, реабилитационных рекомендаций следует обратиться к семейному или любому другому врачу первичного звена по месту нахождения.

Врач примет решение о восстановлении утраченных документов и при необходимости проведет дополнительные обследования для восстановления дальнейшего лечения.

Чтобы восстановить документы, принадлежащие лицу с инвалидностью, следует обратиться в орган социальной защиты, имеющий доступ в Центральный банк лиц с инвалидностью, где сделают соответствующую выписку.

Чтобы восстановить другие медицинские документы и справку МСЭК, следует обратиться в МСЭК по месту нахождения.

Ранее стало известно, при каких условиях можно вызвать скорую во время комендантского часа:

Также министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона рассказал, что на временно оккупированных территориях Украины наблюдаются большие проблемы с доступом к лекарствам.

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Министерство здравоохранения Украины