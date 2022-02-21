UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Защитника сборной Украины U-19 заявили за "Локомотив" гражданином России

Автор: Андрей Вырва

Украинский защитник московского "Локомотива" Марк Мампасси заявлен на чемпионат как россиянин. Эту информацию подтвердили в московском клубе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на sport24.ru.

На сайте РПЛ 18-летний игрок заявлен как гражданин России.

"Наш защитник Марк Мампасси имеет российский паспорта. Поэтому он не будет считаться легионером", - сказали в пресс-службе "Локомотива".

Кто такой Марк Мампасси

Родился в Донецке и воспитывался в академии "Шахтера".

Защитник юношеской сборной Украины.

Первую половину сезона 2021/2022 провел в составе "Мариуполя".

В декабре 2021 года за 4 млн евро перешел в "Локомотив".

Контракт с московским клубом подписан на 5 лет.

Напомним, что УПЛ утвердила дату и время проведения матчей двух туров чемпионата.

Добавим, что футболистка "Ливерпуля" Мейкала Мур в матче за сборную Новой Зеландии против США забила три автогола.

Читайте РБК-Украина в Google News
ШахтерФутбол