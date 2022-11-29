До восьми годин без світла. Яка ситуація зі світлом в областях України

Ситуація з електропостачанням в Україні залишається складною. Через дефіцит в енергосистемі сьогодні, 29 листопада, крім планових графіків, у регіонах застосовуються аварійні відключення світла.
РБК-Україна зібрало інформацію про те, де немає світла зараз, які графіки діють і скільки можуть тривати відключення.
Станом на 29 листопада дефіцит потужності в енергосистемі України складає 30%. Виробники електроенергії змогли покрити 70% потреб.
"Укренерго" встановило ліміти споживання по всіх областях, через що у низці регіонів обленерго задіяли екстрені відключення світла.
У вівторок у столиці застосовують аварійні відключення електрики за вказівкою НЕК "Укренерго". Тож графіки стабілізаційних відключень не працюють. Відповідні повідомлення для споживачів було оприлюднено операторами "ДТЕК Київські електромережі" та Yasno.
При цьому в ДТЕК раніше повідомили, що намагатимуться докладати всіх зусиль, щоб відключення електроенергії в Києві тривало не більше 4 годин для кожної групи споживачів.
На Львівщині 29 листопада продовжуються аварійні відключення електроенергії. На сайті "Львівобленерго" повідомляється, що відключення охоплюють більшість споживачів.
Орієнтовний графік екстрених відключень має такий вигляд: на 4 години споживачам подають електроенергію, потім на 8 годин відключають.
29 листопада на Полтавщині використовуються аварійні відключення світла. Ліміт "Укренерго" для регіону на сьогодні склав 331 МВт (54% споживання у нічний час та 39% у денний).
Це не дозволило повноцінно застосовувати графік планового відключення, тому в другій половині дня в області почалися екстрені відключення, які охопили всі 10 черг споживачів.
Після стабілізації ситуації відновиться дія погодинного графіка для споживачів – відключення світла на 4 години через кожні 2 години.
На Житомирщині використовуються стабілізаційні графіки. Обленерго оприлюднило інформацію про планові відключення до 2 грудня 2022 року. Світла може не бути з 06:00 до 11:00 і з 16:00 до 20:00.
29 листопада під відключення потрапив сектор, до якого входять райони: Бердичівський, Житомирський, Зарічанський, Коростенський, Коростишівський, Малинський, Новоград-Волинський, Радомишльський, Попільнянський, Романівський, Черняхівський та Чуднівський.
У Харкові з 28 листопада по 4 грудня діє новий графік відключень. Періоди без світла становлять до 3-х годин.
"Харківобленерго" опублікувало погодинний графік з розбивкою адрес на 12 черг:
У Запоріжжі 29 листопада застосовуються планові графіки відключень. Адреси споживачів обласного центру та Запорізького району розбито на 3 черги. Тривалість періодів без світла становить 3-4 години.
Сьогодні о 19:00 включається третя черга споживачів та погашається перша черга. Орієнтовна тривалість відключення – до 23:00.
Надалі, якщо ситуація в єдиній енергосистемі залишиться незмінною, відключення споживачів відбуватимуться так:
У Дніпрі 29 листопада застосовуються екстрені відключення світла. Про це повідомляє "ДТЕК Дніпровські електромережі". Планові графіки поки що не діють.
Ситуація в регіоні залишається складною, у зв'язку з чим із 30 листопада буде тимчасово припинено роботу громадського електротранспорту у Дніпрі.
"ДТЕК Одеські електромережі" також повідомляє про аварійні відключення світла в Одесі та області на 29 листопада.
За словами Гендиректора "ДТЕК Одеські електромережі" Дмитра Григор'єва, перехід на стабілізаційні відключення за графіками в регіоні на сьогодні не планується. Це буде можливе лише після відновлення деяких об'єктів електроенергетики, які дозволять підключити електромережі.
У коментарі "Супільному" Григор'єв зазначив, що зараз енергетики намагаються вийти на графік, де 4 години є світло, а вісім годин діють відключення, проте поки що цього результату не досягли.
"Тернопільобленерго" з 29 листопада застосовує новий графік відключень.
Відключення електропостачання всім групам споживачів відбувається двічі на добу у режимі 4 через 8 годин – 4 години електроенергія буде, а 8 годин ні. Споживачів розбито на 3 групи. Світло у них включатиметься у такі періоди:
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ситуація з енергетикою у країні залишається непростою. При цьому вже з'явилася можливість давати світло в регіонах, принаймні, на 5-6 годин на день.
При сьогоднішньому 30% дефіциті потужності, враховуючи витрати мережі та першочергове заживлення критичної інфраструктури, для населення в кожній області залишається 50-60% на покриття потреб. Цього достатньо, щоб рівномірно розподілити навантаження вимушених відключень між усіма споживачами і включати світло як мінімум на 5 годин на добу.
Також глава Кабміну закликав місцеву владу роз'яснити, чому в деяких будинках не відключають світло, і з якими критичними об'єктами інфраструктури вони пов'язані.
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