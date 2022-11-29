До восьми годин без світла. Яка ситуація зі світлом в областях України

Ситуація з електропостачанням в Україні залишається складною. Через дефіцит в енергосистемі сьогодні, 29 листопада, крім планових графіків, у регіонах застосовуються аварійні відключення світла.

РБК-Україна зібрало інформацію про те, де немає світла зараз, які графіки діють і скільки можуть тривати відключення.

В енергосистемі зберігається дефіцит

Станом на 29 листопада дефіцит потужності в енергосистемі України складає 30%. Виробники електроенергії змогли покрити 70% потреб.

"Укренерго" встановило ліміти споживання по всіх областях, через що у низці регіонів обленерго задіяли екстрені відключення світла.

Київ

У вівторок у столиці застосовують аварійні відключення електрики за вказівкою НЕК "Укренерго". Тож графіки стабілізаційних відключень не працюють. Відповідні повідомлення для споживачів було оприлюднено операторами "ДТЕК Київські електромережі" та Yasno.

При цьому в ДТЕК раніше повідомили, що намагатимуться докладати всіх зусиль, щоб відключення електроенергії в Києві тривало не більше 4 годин для кожної групи споживачів.

Львівська область

На Львівщині 29 листопада продовжуються аварійні відключення електроенергії. На сайті "Львівобленерго" повідомляється, що відключення охоплюють більшість споживачів.

Орієнтовний графік екстрених відключень має такий вигляд: на 4 години споживачам подають електроенергію, потім на 8 годин відключають.

Полтавська область

29 листопада на Полтавщині використовуються аварійні відключення світла. Ліміт "Укренерго" для регіону на сьогодні склав 331 МВт (54% споживання у нічний час та 39% у денний).

Це не дозволило повноцінно застосовувати графік планового відключення, тому в другій половині дня в області почалися екстрені відключення, які охопили всі 10 черг споживачів.

Після стабілізації ситуації відновиться дія погодинного графіка для споживачів – відключення світла на 4 години через кожні 2 години.

Житомирська область

На Житомирщині використовуються стабілізаційні графіки. Обленерго оприлюднило інформацію про планові відключення до 2 грудня 2022 року. Світла може не бути з 06:00 до 11:00 і з 16:00 до 20:00.

29 листопада під відключення потрапив сектор, до якого входять райони: Бердичівський, Житомирський, Зарічанський, Коростенський, Коростишівський, Малинський, Новоград-Волинський, Радомишльський, Попільнянський, Романівський, Черняхівський та Чуднівський.

Харківська область

У Харкові з 28 листопада по 4 грудня діє новий графік відключень. Періоди без світла становлять до 3-х годин.

"Харківобленерго" опублікувало погодинний графік з розбивкою адрес на 12 черг:

1 черга 14:00 - 17:00

2 черга 15:00 - 18:00

3 черга 17:00 - 20:00

4 черга 18:00 - 21:00

5 черга 19:00 - 22:00

6 черга 07:00 - 10:00

7 черга 08:00 - 11:00

8 черга 09:00 - 12:00

9 черга 10:00 - 13:00

10 черга 11:00 - 14:00

11 черга 12:00 - 15:00

12 черга 13:00 - 16:00

Запорізька область

У Запоріжжі 29 листопада застосовуються планові графіки відключень. Адреси споживачів обласного центру та Запорізького району розбито на 3 черги. Тривалість періодів без світла становить 3-4 години.

Сьогодні о 19:00 включається третя черга споживачів та погашається перша черга. Орієнтовна тривалість відключення – до 23:00.

Надалі, якщо ситуація в єдиній енергосистемі залишиться незмінною, відключення споживачів відбуватимуться так:

23:00 – 03:00 – 2-га черга;

03:00 – 07:00 – 3-я черга.

Дніпропетровська область

У Дніпрі 29 листопада застосовуються екстрені відключення світла. Про це повідомляє "ДТЕК Дніпровські електромережі". Планові графіки поки що не діють.

Ситуація в регіоні залишається складною, у зв'язку з чим із 30 листопада буде тимчасово припинено роботу громадського електротранспорту у Дніпрі.

Одеська область

"ДТЕК Одеські електромережі" також повідомляє про аварійні відключення світла в Одесі та області на 29 листопада.

За словами Гендиректора "ДТЕК Одеські електромережі" Дмитра Григор'єва, перехід на стабілізаційні відключення за графіками в регіоні на сьогодні не планується. Це буде можливе лише після відновлення деяких об'єктів електроенергетики, які дозволять підключити електромережі.

У коментарі "Супільному" Григор'єв зазначив, що зараз енергетики намагаються вийти на графік, де 4 години є світло, а вісім годин діють відключення, проте поки що цього результату не досягли.

Тернопільська область

"Тернопільобленерго" з 29 листопада застосовує новий графік відключень.

Відключення електропостачання всім групам споживачів відбувається двічі на добу у режимі 4 через 8 годин – 4 години електроенергія буде, а 8 годин ні. Споживачів розбито на 3 групи. Світло у них включатиметься у такі періоди:

1 група - 03:00 до 07:00; 15:00 до 19:00

2 група – 07:00 до 11:00; 19:00 до 23:00

3 група – 23:00 до 03:00; 11:00 до 15:00

Скільки можуть тривати відключення світла

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ситуація з енергетикою у країні залишається непростою. При цьому вже з'явилася можливість давати світло в регіонах, принаймні, на 5-6 годин на день.

При сьогоднішньому 30% дефіциті потужності, враховуючи витрати мережі та першочергове заживлення критичної інфраструктури, для населення в кожній області залишається 50-60% на покриття потреб. Цього достатньо, щоб рівномірно розподілити навантаження вимушених відключень між усіма споживачами і включати світло як мінімум на 5 годин на добу.

Також глава Кабміну закликав місцеву владу роз'яснити, чому в деяких будинках не відключають світло, і з якими критичними об'єктами інфраструктури вони пов'язані.