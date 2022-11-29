До восьми часов без света. Какая ситуация со светом в областях Украины

Ситуация с электроснабжением в Украине остается сложной. Из-за дефицита в энергосистеме сегодня, 29 ноября, помимо плановых графиков, в регионах применяются аварийные отключения света.

РБК-Украина собрало информацию о том, где нет света на данный момент, какие графики действуют и сколько могут длиться отключения.

В энергосистеме сохраняется дефицит

На 29 ноября дефицит мощности в энергосистеме Украины составил 30%. Производители электроэнергии смогли покрыть 70% потребностей.

"Укрэнерго" установило лимиты потребления по всем областям, из-за чего в ряде регионов облэнерго задействовали экстренные отключения света.

Киев

Во вторник в столице применяются аварийные отключения электричества по указанию НЭК "Укрэнерго". Поэтому графики стабилизационных отключений не работают. Соответствующие сообщения для потребителей были обнародованы операторами "ДТЭК Киевские электросети" и Yasno.

При этом в ДТЭК ранее сообщили, что постараются прилагать все усилия, чтобы отключение электроэнергии в Киеве длилось не более 4 часов для каждой группы потребителей.

Львовская область

На Львовщине 29 ноября продолжаются аварийные отключения электроэнергии. На сайте "Львовоблэнерго" сообщается, что отключения затрагивают большинство потребителей.

Ориентировочный график экстренных отключений выглядит так: на 4 часа потребителям подают электроэнергию, затем на 8 часов отключают.

Полтавская область

29 ноября на Полтавщине применяются аварийные отключения света. Лимит "Укрэнерго" для региона на сегодня составил 331 МВт ( 54% потребления в ночное время и 39% в дневное).

Это не позволило полноценно применять график планового отключения, поэтому во второй половине дня в области начались экстренные отключения, охватившие все 10 очередей потребителей.

После стабилизации ситуации возобновится действие почасового графика для потребителей - отключения света на 4 часа через каждые 2 часа.

Житомирская область

На Житомирщине применяются стабилизационные графики. Облэнерго обнародовало информацию о плановых отключениях до 2 декабря 2022. Света может не быть с 06:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.

29 ноября под отключения попал сектор, в который входят районы: Бердичевский, Житомирский, Заречанский, Коростенский, Коростышевский, Малинский, Новоград-Волынский, Радомышльский, Попельнянский, Романовский, Черняховский и Чудновский.

Харьковская область

В Харькове с 28 ноября по 4 декабря действует новый график отключений. Периоды без света составляют до 3-х часов.

"Харьковоблэнерго" опубликовало почасовой график с разбивкой адресов на 12 очередей:

1 очередь 14:00 - 17:00

2 очередь 15:00 - 18:00

3 очередь 17:00 - 20:00

4 очередь 18:00 - 21:00

5 очередь 19:00 - 22:00

6 очередь 07:00 - 10:00

7 очередь 08:00 - 11:00

8 очередь 09:00 - 12:00

9 очередь 10:00 - 13:00

10 очередь 11:00 - 14:00

11 очередь 12:00 - 15:00

12 очередь 13:00 - 16:00

Запорожская область

В Запорожье 29 ноября применяются плановые графики отключений. Адреса потребителей областного центра и Запорожского района разбиты на 3 очереди. Длительность отключений составляет 3-4 часа.

Сегодня в 19:00 включается третья очередь потребителей и погашается первая очередь. Ориентировочная продолжительность отключения – до 23:00.

В дальнейшем, если ситуация в единой энергосистеме останется неизменной, отключения потребителей будут происходить следующим образом:

23:00 – 03:00 – 2-я очередь;

03:00 – 07:00 – 3-я очередь.

Днепропетровская область

В Днепре 29 ноября применяются экстренные отключения света. Об этом сообщает "ДТЭК Днепровские электросети". Плановые графики пока не действуют.

Ситуация в регионе остается сложной, в связи с чем с 30 ноября будет временно приостановлена работа общественного электротранспорта в Днепре.

Одесская область

"ДТЭК Одесские электросети" также сообщает об аварийных отключениях света в Одессе и области на 29 ноября.

По словам Гендиректора "ДТЭК Одесские электросети" Дмитрия Григорьева, переход на стабилизационные отключения по графикам в регионе на сегодня не планируется. Это будет возможно только после восстановления некоторых объектов электроэнергетики, которые позволят подключить электросети.

В комментарии "Суспильному" Григорьев отметил, что сейчас энергетики пытаются выйти на график, где 4 часа есть свет, а восемь часов действуют отключения, однако пока этого результата не добились.

Тернопольская область

"Тернопольоблэнерго" с 29 ноября применяет новый график отключений.

Отключение электроснабжения всем группам потребителей происходит дважды в сутки в режиме 4 через 8 часов – 4 часа электроэнергия будет, а 8 часов нет. Потребители разбиты на 3 группы. Свет у них будет включаться в такие периоды:

1 группа – 03:00 до 07:00; 15:00 до 19:00

2 группа – 07:00 до 11:00; 19:00 до 23:00

3 группа – 23:00 до 03:00; 11:00 до 15:00

Сколько могут длиться отключения света

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ситуация с энергетикой в стране остается непростой. При этом уже появилась возможность давать свет в регионах по крайней мере на 5-6 часов в день.

При сегодняшнем 30% дефиците мощности, учитывая расходы сети и первоочередное заживление критической инфраструктуры, для населения в каждой области остается 50-60% на покрытие потребностей. Этого достаточно, чтобы равномерно распределить нагрузку вынужденных отключений между всеми потребителями, и включать свет как минимум на 5 часов за сутки.

Также глава Кабмина призвал местные власти разъяснить почему в некоторых домах не отключают свет, и с какими критическими объектами инфраструктуры они связаны.