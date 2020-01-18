ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Водителей предупреждают об ограничениях движения в районе аэропорта "Борисполь"

Новости » Происшествия     18.01.2020 - 15:16
Водителей предупреждают об ограничениях движения в районе аэропорта "Борисполь"
Фото: место катастрофы украинского самолета (alihashem_tv)

Ограничения связаны с траурными мероприятиями по погибшим украинцам в атаке на самолет МАУ в Иране

Водителей предупреждают о возможных ограничениях дорожного движения на отдельных участках Бориспольского шоссе и в районе аэропорта "Борисполь" в воскресенье, 19 января, в виду траурных мероприятий из-за атаки на украинский самолет в Иране. Об этом сообщает пресс-служба Управления государственной охраны в своем Facebook.

УГО просит водителей учесть информацию о возможных ограничениях дорожного движения.

Водителей предупреждают об ограничениях движения в районе аэропорта &quot;Борисполь&quot;

"В воскресенье, 19 января, в связи с траурными мероприятиями по чествованию погибших граждан Украины в авиакатастрофе рейса PS 752 "Тегеран-Киев" возможны временные незначительные ограничения дорожного движения на отдельных участках Бориспольского шоссе и в районе международного аэропорта "Борисполь", - отмечается в сообщении.

Напомним, тела погибших украинцев в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране доставят в Украину 19 января. Так, ориентировочно в 11:30 начнется церемония памяти погибших в результате катастрофы самолета компании МАУ в Иране. Мероприятие пройдет в Международном аэропорту "Борисполь".

Как писало РБК-Украина, накануне в Иране завершили идентификацию всех украинских жертв авиакатастрофы. После идентификации министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран готов передать Киеву тела погибших украинцев.

Подчеркнем, атака на самолет МАУ вблизи иранского Тегерана произошла 8 января 2020 года. Самолет МАУ, который выполнял рейс Тегеран-Киев, набирал высоту, когда в него попали ракеты иранской системы противовоздушной обороны. На третий день после катастрофы Иран признал ракетную атаку на украинский самолет. В результате трагедии погибли 176 человек, среди которых 11 граждан Украины.

ЕС призывает Иран не смешивать вопросы расследования катастрофы МАУ и конфликт с США Офис президента назвал дату доставки тел погибших в авиакатастрофе МАУ
Новости Украины Международные авиалинии УкраиныБориспольИран
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь